Ολυμπιακός: Οι καλύτερες ασίστ και η καρφωματάρα του ΜακΚίσικ (vid)

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από την Αγία Πετρούπολη, για την 7η αγωνιστική της Euroleague και οι όμορφές φάσεις δεν έλειπαν. Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε τις καλύτερες ασίστ του παιχνιδιού, ενώ δεν μπορούσε να λείπει το εντυπωσιακό κάρφωμα του ΜακΚίσικ, που πήρε την πρωτιά και στο TOP10.

Olympiacos BC Top Assists of the week and @ShaqInTheBox massive dunk! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFighthttps://t.co/t1rr1EgQem pic.twitter.com/TDG0bUj3QY

— Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) November 7, 2020