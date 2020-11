Ήταν να μη βάλει το πρώτο. Μετά ο Τόμας Ουόκαπ πήρε... φόρα! Στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα της πρωτοπόρου Ζαλγκίρις κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ουόκαπ σημείωσε 14 πόντους με 4/6 σουτ τριών πόντων!

Και η EuroLeague δεν θα μπορούσε παρά να του αφιερώσει ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του.

.@twalkup23 completes a stunning @bczalgiris shooting performance in the first half #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/SuKC6emZHq

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 6, 2020