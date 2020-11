Βαλένθια: Νοκ άουτ ο Μαρίνκοβιτς!

O 23χρονος Σέρβος τραυματίστηκε στον ώμο του δεξιού του χεριού κατά τη διάρκεια της προπόνησης και δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στην αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής.

Η Βαλένθια υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (6/11, 22:00) και ο Χάιμε Πονσαρνάου δεν μπορεί να υπολογίζει στον Βάνια Μαρίνκοβιτς, στον οποίο θα γίνει επανεκτίμηση του τραυματισμού του.

# Vanja Marinkovic



Cas Vanja Marinkovic, lesionado en el hombro derechohttps://t.co/krcEt3hlti



Val Vanja Marinkovic, lesionat en el muscle drethttps://t.co/FlU9XW2xSu



Eng Vanja Marinkovic, injured in the right shoulderhttps://t.co/cuZKKHBz9g#EActíVate pic.twitter.com/iVr2J1JBZV

— Valencia Basket Club (@valenciabasket) November 5, 2020