Η Χάποελ Τελ Αβίβ επιβεβαίωσε πως αναμένει η αναμέτρηση με τη Βαλένθια να διεξαχθεί κανονικά στο Τελ Αβίβ για την 27η αγωνιστική της EuroLeague.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα υποδεχτεί τη Βαλένθια την Πέμπτη (05/02) για την 27η αγωνιστική της EuroLeague στη δεύτερη αναμέτρηση της «διαβολοβδομάδας» με το παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο Ισραήλ.

Ωστόσο, όπως ανέφερε το Sports Channel, το ματς της Χάποελ με την Βαλένθια αναμένεται να γίνει εν τέλει στη Σόφια ύστερα από αίτημα των Ισπανών για την κατάσταση που επικρατεί στο Ισραήλ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη διέψευσε αυτλη την εξέλιξη και μέσω επίσημης ανακοίνωσής της τόνισε πως δεν τίθεται κανένα ζήτημα και πως δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης στο Τελ Αβίβ, όπως και έχει συμβεί απέναντι και στις υπόλοιπες ομάδες.

Αναλυτικά

«Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορούν δημοσιεύματα σχετικά με την πρόθεση της Βαλένθια να μην ταξιδέψει για τον αγώνα της Πέμπτης στο Ισραήλ.

Από τη δική μας πλευρά, όπως η Βαλένθια ταξίδεψε και αγωνίστηκε στο Ισραήλ πριν από πέντε εβδομάδες, όπως και η Μπάγερν Μονάχου έπαιξε στη χώρα την περασμένη εβδομάδα και όπως αύριο θα το κάνει η Παρτιζάν, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για τη διεξαγωγή του αγώνα στο Ισραήλ.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ αναμένει και είναι πλήρως προετοιμασμένη να διεξαχθεί ο αγώνας στο Ισραήλ, μαζί με τον κόσμο μας.

Αναμένουμε επίσημη ενημέρωση επί του θέματος από τη EuroLeague και, εφόσον υπάρξουν εξελίξεις ή αλλαγές, θα ενημερώσουμε και θα κοινοποιήσουμε αναλόγως».