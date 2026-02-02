Σύμφωνα με Μέσο του Ισραήλ το ματς της Χάποελ Τελ Αβίβ με τη Βαλένθια θα γίνει στην Βουλγαρία.

Όπως αναφέρει το Sports Channel το ματς της Χάποελ με την Βαλένθια την Πέμπτη στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της Euroleague δεν θα διεξαχθεί στο Τελ Αβίβ. Η αναμέτρηση θα γίνει στη Σόφια.

Οι Ισπανοί διευκρίνισαν σε συνομιλίες με τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Ιτούδη ότι αυτό συμβαίνει λόγω των εντάσεων.



Ο προπονητής της Βαλένθια σε παλιότερες δηλώσεις του είχε πάρει ξεκάθαρη θέση για το θέμα: «Μας αρέσει που η Χάποελ και η Μακάμπι μπορούν να παίζουν τα παιχνίδια τους στην έδρα τους και που δεν χρειάζεται να παίζουμε κεκλεισμένων των θυρών όταν παίζουμε εναντίον τους. Μας αρέσει αυτό, αλλά εκτός της αθλητικής πτυχής, δεν είμαστε πολύ ήρεμοι. Όταν βλέπεις τα νέα... νομίζουμε ότι η κατάσταση δεν έχει ομαλοποιηθεί όπως θα θέλαμε.

Γιατί στις 25 Νοεμβρίου δεν είναι ασφαλές να παίξουμε στο Ισραήλ και στις 5 Δεκεμβρίου θα είναι; Όσοι έχουν πάρει την απόφαση δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψουν εκεί και θα ήθελα να μάθω γιατί δέκα μέρες αργότερα θα είναι ασφαλές. Δεν νιώθουμε άνετα με την κατάσταση.

Αυτό είναι αθλητικό, δεν θέλουμε να είμαστε μέρος του προβλήματος, θα θέλαμε η κατάσταση να είναι φυσιολογική, αλλά αν με ρωτάτε: είμαι απλώς ο προπονητής της Βαλένθια και δεν είμαστε πολύ ήρεμοι», ήταν τα λόγια του.