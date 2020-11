Ντιλέινι: «Θα αποτύχει και πάλι η σεζόν αν κλείσουν τα πρωταθλήματα»

Ο Αμερικανός γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο πήρε θέση όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι λύση να κλείσουν τα πρωταθλήματα.

«Δεν υπάρχει τέλεια λύση για την επίλυση αυτής της σεζόν. Αλλά αν τα πρωταθλήματα και τα κλαμπ δεν είναι ανοιχτά για να δοκιμάσουν κάτι νέο, αυτή η σεζόν θα αποτύχει ξανά και τα κλαμπ θα πτωχεύσουν ή οι παίκτες θα βρεθούν σε ανθυγιεινές καταστάσεις όπου συνθέτουν όλα αυτά τα παιχνίδια» ήταν το χαρακτηριστικό ποστάρισμα του Ντιλέινι.

There’s no perfect solution to fixing this season. But if the leagues and clubs aren’t open to trying something new, this season will fail again and clubs will be going out of business. Or the players will be put in unhealthy situations where making up all these games while

— malcolm delaney (@foe23) November 2, 2020