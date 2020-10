Η Ζαλγκίρις είχε το «πάνω χέρι» στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Βαλένθια, ωστόσο η ωραιότερη φάση άνηκε στους φιλοξενούμενους.

Ο Κλέμεν Πρέπελιτς πάσαρε τον σωστό χρόνο στον Ντέρικ Ουίλιαμς ο οποίος έχοντας πάρει τα βήματα κάρφωσε εντυπωσιακά.

Δείτε την φάση...

Clear the lane @DWXXIII is coming THROUGH! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/UeN427lx4R

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 22, 2020