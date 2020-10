Τρινκιέρι: «Σπανούλης, Πρίντεζης και Σλούκας, 3 θεοί του μπάσκετ»

Η αναμέτρηση της Μπάγερν με τον Ολυμπιακό στο Μόναχο πλησιάζει (23/10) και ο προπονητής της γερμανικής ομάδας έδειξε την εκτίμησή τους στους Πειραιώτες.

Ο Αντρέα Τρινκιέρι σε συνέντευξη που παραχώρησε και αναφερόμενος στον Ολυμπιακό είπε, «την Παρασκευή θα αντιμετωπίσουμε τρεις θεούς του μπάσκετ, τον Σπανούλη, τον Πρίντεζη και τον Σλούκα.

Ο Ολυμπιακός είναι πολύ έμπειρος και πρόκειται για την πιο δυνατή πνευματικά ομάδα σε όλη την Euroleague».

"We're gonna face three gods of basketball on Friday: Spanoulis, Sloukas and Printezis. @olympiacosbc is super experienced and probably mentally the toughest team to play in @EuroLeague."

+++ @andreatrinkieri +++ pic.twitter.com/xQEHb9ew20

— Robert Heusel (@RobertHeusel) October 21, 2020