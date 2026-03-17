Ποινή μιας αγωνιστικής στον Παναθηναϊκό επέβαλε ο αθλητικός δικαστής της ΕΟΚ για τα όσα έγιναν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Η νίκη του Παναθηναϊκού επί του Ολυμπιακού με 90-70 για τον πρώτο αγώνα Play-off του πρωταθλήματος μπάσκετ Γυναικών επισκιάστηκε από ένα άσχημο περιστατικό που έλαβε χώρα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Πιο συγκεκριμένα, η αποστολή των Ερυθρόλευκων κατά την αναχώρηση της από το κλειστό της Λεωφόρου, δέχθηκε επίθεση στο πούλμαν. Όπως φαίνεται και από το βίντεο που κυκλοφόρησε μέσα από το πούλμαν της αποστολής, έγινε επίθεση στο όχημα που μετέφερε τις παίκτριες των Πειραιωτών και το επιτελείο.

Ο αθλητικός δικαστής της ΕΟΚ επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών για τον Παναθηναϊκό, λόγω των πλαστικών μπουκαλιών που πέταξαν στο πούλμαν του Ολυμπιακού κατά την αποχώρηση του.

Αυτό σημαίνει πως οι πράσινες θα παίξουν χωρίς κόσμο, αν η σειρά πάει 3-1 και επιστρέψει στον Τάφο του Ινδού. Σε άλλη περίπτωση θα αγωνιστούν χωρίς κόσμο στο εντός έδρας ματς με τον Αθηναϊκό στον τελικό.