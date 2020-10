Η Αρμάνι Μιλάνο νίκησε με 78-70 την Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας για πρωταγωνιστή τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

Ο «Τσάτσο» είχε επιπλέον κίνητρο να παίξει καλά αφού νωρίτερα είχε μάθει πως θα γίνει ξανά πατέρας.

Ο Ισπανός γκαρντ τελείωσε με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Δείτε όλα όσα έκανε...

25 pts | 7 ast@SergioRodriguez put on a SHOW against his former team pic.twitter.com/KwYcUeJ5Qe

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2020