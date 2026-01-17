Με τρεις διψήφιους και ένα πολύ καλό τρίτο δεκάλεπτο, η Αρμάνι επικράτησε 87-78 στην έδρα της Ντερτόνα.

Την ανοδική της πορεία συνέχισε στην Ιταλία η Αρμάνι (12-3), περνώντας από την έδρα της Ντερτόνα (9-6) με 87-78.

Η ομάδα του Ποέτα «καθάρισε» στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν και αποσπάστηκε, παίρνοντας διαφορά δέκα πόντων και έκτοτε δεν κοίταξε πίσω.

Με τον Λεάντρο Μπολμάρο να είναι πρώτος σκόρερ της Αρμάνι σε αυτό το «διπλό», πετυχαίνοντας 19 πόντους με 6/6 δίποντα και 1/2 τρίποντα.

Διψήφιοι ήταν στο ματς και οι Νίκο Μάνιον με 15, Κουίν Έλις με 10. Στις δύο ρακέτες κυριάρχησε ο Τζος Νίμπο με 9 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 27-25, 50-49, 61-71, 78-87