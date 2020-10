Τι έβαλες ρε Μάικ Τζέιμς; O γκαρντ της ΤΣΣΚΑ κατάφερε να βάλει ένα τρελό off balance καλάθι με 2 παίκτες της Άλμπα κρεμασμένους πάνω του.

Απολαύστε τον

How did @TheNatural_05 make that shot?#7DAYSmagicMoment pic.twitter.com/kRzpuGQAqH

Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2020