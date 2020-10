Ζάλγκιρις-Εφές: Με κόσμο οι Λιθουανοί στην «Zalgirio Arena» (vid)

Μετά το 3/3 στα εκτός έδρας ματς με Ολυμπιακό, Χίμκι και Ερυθρό Αστέρα η Ζάλγκιρις Κάουνας θέλει να... ανοίξει λογαριασμό και στα παιχνίδια της Zalgirio Arena.

Μάλιστα είναι από τις ομάδες που μπορούν να απολαμβάνουν πραγματικά την έδρα τους καθώς έχει σε μεγάλο βαθμό την συμπαράσταση των φιλάθλων της, οι οποίοι γύρισαν την πλάτη στην Covid-19 και έδωσαν το «παρών» στο ματς.

Δείτε το σχετικό βίντεο της EuroLeague

Can the crowd help push @bczalgiris to a 4-0 start? pic.twitter.com/luqh2djtSF

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2020