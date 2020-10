Ασταμάτητη είναι η Ζαλγκίρις που έχει πλέον 3/3 μετά τη νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα.

Πολύ καλό ματς έκανε ο Λούκας Λεκαβίτσιους, ο οποίος είχε 20 ranking και 16 πόντους σε μια γεμάτη εμφάνιση.

Δείτε τα καλύτερα του

16pts I 20PI

Lukas Lekavicius put in an efficient performance as @bczalgiris collected its third win in a row! pic.twitter.com/Oa7yyN5FUO

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 14, 2020