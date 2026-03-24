Μασιούλις: «Οι καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη θέλουν τους παίκτες μας»

Στις φήμες πως αρκετοί παίκτες της Ζάλγκιρις έχουν κινήσει το ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων της EuroLeague, αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Τόμας Μασιούλις.

Ο Τόμας Μασιούλις πραγματοποίησε δηλώσεις και αναφέρθηκε στις φήμες που έχουν να κάνουν με το ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων για παίκτες της Ζάλγκιρις.

Αναμφίβολα ο λιθουανικός σύλλογος έχει στο ρόστερ του δύο από τους πιο πολυσυζητημένους παίκτες, του Μόουζες Ράιτ, καθώς και του Σιλβέν Φρανσίσκο.

Αμφότεροι πραγματοποιούν εξαιρετικοί χρονιά με τη φανέλα της Ζάλγκιρις την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν και έχουν κινήσει το ενδιαφέρον ομάδων από το πρώτο «ράφι» της EuroLeague.

Ο Τόμας Μασιούλις μίλησε για το θέμα, λέγοντας χαρακτηριστικά:

«Δεν με νοιάζουν οι φήμες. Υπάρχουν παίκτες των οποίων τα συμβόλαια λήγουν και είναι φυσιολογικό να αυξάνεται το ενδιαφέρον γι’ αυτούς. Οι ατζέντηδες μιλάνε, δίνονται συνεντεύξεις… έτσι είναι αυτά. Οι καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη θέλουν τους παίκτες μας, και αυτό θα πρέπει να είναι κομπλιμέντο για εμάς. Εμείς οι παίκτες ξέρουμε ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Είτε μείνουν είτε φύγουν, ξέρουν ότι πρέπει να συνεχίσουν μέχρι το τέλος. Και φαίνεται ότι το γνωρίζουν και θέλουν να πάνε όλα καλά. Το αν τελικά θα το πετύχουμε, είναι άλλο θέμα».