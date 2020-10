Η «ταρόνχα» υποχρέωσε την Ρεάλ Μαδρίτης στη δεύτερη σερί ήττα της στην Euroleague (77-93) και αυτό το οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς.

Ο Μαυροβούνιος φόργουορντ/σέντερ ήταν εκπληκτικός κόντρα στην «Βασίλισσα» και με 24 πόντους (6/9τρ.) σε 18:58, έδωσε στη Βαλένθια τη νίκη.

Δείτε την τρομερή του εμφάνιση!

24 Points...@dubljevicius14 was LOCKED IN last night

EuroLeagueisBack pic.twitter.com/ECgrVypwNs

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 9, 2020