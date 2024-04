Ο Σέρχιο Γιουλ έγραψε για μία ακόμη φορά ιστορία, καθώς έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην ιστορία της Euroleague.

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να κάμψει άνετα τη Μπασκόνια με 90-74 και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Final 4 του Βερολίνου, έχοντας πάει τη σειρά στο 1-0.

Ο Σέρχιο Γιουλ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης έγραψε για μία ακόμη φορά ιστορία, καθώς με τα 2 εύστοχα τρίποντά του, από τους συνολικά 8 πόντους που σημείωσε, έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα στην ιστορία της Euroleague, φτάνοντας συνολικά τα 624 σε 403 παιχνίδια!

Με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε τον συμπατριώτη του, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, ο οποίος στο τέλος της λαμπρής καριέρας του έφτασε τα 623 σε 341 ματς!

LA MANDARINA with the ALL TIME 3 point scoring record in the EuroLeague! 🍊#MotorolaMagicMoment l @Moto l @23Llull pic.twitter.com/LT3a90WYDR