Euroleague: Μία εβδομάδα μόνο ντέρμπι! (pics & vids)

Η πρώτη εβδομάδα της Euroleague αποτελεί παρελθόν και λίγες ώρες μας χωρίζουν από το τζάμπολ της 2ης αγωνιστικής.

Μιας αγωνιστικής που «κρύβει» μόνο ματσάρες, αφού πέντε παιχνίδια είναι ντέρμπι! Ένα από αυτά και το δικό μας Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (09/10, 21:00), που θα γίνει στο ΟΑΚΑ.

Από εκεί και πέρα, η Αναντολούς Εφές υποδέχεται τη Φενέρμπαχτσε, η Άλμπα Βερολίνου την Μπάγερν Μονάχου και η Ρεάλ Μαδρίτης - όχι την Μπαρτσελόνα - αλλά την επίσης αξιόμαχη Βαλένθια.

Όσο για το ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Μακάμπι Τελ Αβίβ; Μπορεί να μην είναι εγχώριο ντέρμπι, αλλά η «μάχη» των πάγκων μεταξύ Δημήτρη Ιτούδη και Γιάννη Σφαιρόπουλου είναι αυτή που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον.

Δείτε τα στοιχεία που ξεχωρίζουν...

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ έχει νικήσει στα δύο τελευταία παιχνίδια την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Αντόνοφ, Μιλουτίνοφ και Στρέλνιεκς βρέθηκαν θετικοί σε κορονοϊό

Ο Μάικ Τζέιμς ήταν τρίτος σε σκοράρισμα (21.1π.) και στο σύστημα αξιολόγησης (20.9β.) την περσινή σεζόν.

Ο Μιλουτίνοφ ήταν πρώτος σε ριμπάουντ (8.2) κα πέμπτος στο σύστημα αξιολόγησης (19.2β.).

Ο Σενγκέλια ήταν έβδομος σε σκοράρισμα (15.9π.) και έκτος στο σύστημα αξιολόγησης (18.5β.).

Ο Σκότι Ουίλμπεκιν ήταν πέμπτος σε πόντους (16.1).

Ο Οθέλο Χάντερ ήταν δεύτερος σε επιθετικά ριμπάουντ (2.8) και θέλει 2 για να φτάσει τα 1.000.

Ο Όστιν Χόλινς είχε 1.4 κλεψίματα πέρυσι (5ος).

Ο Κέι Σι Ρίβερς θέλει 76 πόντους για να φτάσει τους 1.500.

Ο Νίκολα Μίροτιτς ήταν δεύτερος στο σύστημα αξιολόγησης (22.5) και τέταρτος σε σκοράρισμα (19.04π.) και ριμπάουντ (6.9).

Ο Νικ Καλάθης ήταν πρώτος σε ασίστ (9.1) πέρυσι.

