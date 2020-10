Ο Ζοφρί Λοβέρν είχε 13 πόντους και 3 ριμπάουντ στην νίκη της Ζαλγκίρις με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.

Ο Γάλλος έκανε αρκετά καλή δουλειά σε ένα ματς με χαμηλή παραγωγικότητα και έδειξε από την πρεμιέρα της διοργάνωσης πως θα είναι πρωταγωνιστής στην ομάδα του Κάουνας.

Δείτε το βίντεο της Euroleague...

13pts | 3 reb@1JOLOLO immediately looks at home at @bczalgiris #EuroLeagueisBack pic.twitter.com/ZK3fMhsnCw

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 4, 2020