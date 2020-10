Πιτίνο για Σπανούλη: «Υπέροχο που τον είδα ξανά στο παρκέ» (pic)

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, ο «Kill Bill» γύρισε στα παρκέ και αντιμετώπισε την Ζαλγκίρις στην πρεμιέρα της Euroleague. Ο Σπανούλης αγωνίστηκε για 23:06 και είχε 9 πόντους, 5 ασίστ, 1 ριμπάουντ κια 2 κλεψίματα.

Ο Ρικ Πιτίνο, που τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον πάλαι ποτέ «αντίπαλό» του, έδειξε να χάρηκε με την επιστροφή αυτή και έγραψε στο twitter:

«Υπέροχα που είδα ξανά τον Βασίλη Σπανούλη του Ολυμπιακού στο παρκέ. Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην Euroleague».

Great to see Vassilis Spanoulis of Olympiacos back on the court. Euroleague all time leading scorer

