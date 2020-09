Η Μακάμπι Τελ Αβίβ παίρνει τον Ντράγκαν Μπέντερ (pic + vid)

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ μετά τον Ζίζιτς ετοιμάζεται να πείσει και τον Μπέντερ να αφήσει το ΝΒΑ για χάρη της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Κροάτη ψηλό.

Ο Ντράγκαν Μπέντερ τα τελευταία τέσσερα χρόνια αγωνίστηκε στο ΝΒΑ και στην G league.

Breaking: Dragan Bender has signed with Maccabi Tel Aviv, Bender will replce Quincy Acy who left the team.

The Croatian is back to Tel Aviv after 4 years in US, Source confirmed. https://t.co/S98SAKHC32

— Nemanja Žorič (@zoric_nemanja) September 23, 2020