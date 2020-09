ΤΣΣΚΑ: Κυκλοφορεί εισιτήρια στο 50% της πληρότητας του γηπέδου

Η πρεμιέρα της EuroLeague στέλνει την ΤΣΣΚΑ στη Βαρκελώνη για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα ενώ οι Ρώσοι θα δώσουν τον πρώτο εντός έδρας αγώνα τους στη διοργάνωση στις 8 Οκτωβρίου, κόντρα στη Μακάμπι.

Στο μεταξύ, η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοίνωσε τη διάθεση των εισιτηρίων για τους αγώνες του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Διευκρίνισε, δε πως αφορά το 50% των θέσεων της Megasport Arena, συνολικής χωρητικότητας 13.344 θέσεων.

Οι προσεχείς εντός έδρας υποχρεώσεις της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη

Στην EuroLeague

vs Μακάμπι (8/10)

vs Άλμπα Βερολίνου (16/10)

vs Βαλένθια (29/10)

vs Μπασκόνια (12/11)

vs Ρεάλ Μαδρίτης (26/11)

Στη VTB League

vs Πάρμα (26/9)

vs Λοκομοτίβ Κουμπάν (4/10)

vs Άβτοντορ (10/10)

vs Ζενίτ (19/10)

vs Νίζνι (25/10)