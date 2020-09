ΤΣΣΚΑ: Ο Μιλουτίνοφ κάνει «θόρυβο» και μιλάει ρωσικά! (vid)

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι... εδώ για να κάνει θόρυβο!

Ο Σέρβος σέντερ πρωταγωνιστεί σε ένα τρομερό video της ΤΣΣΚΑ Μόσχας για τη νέα σεζόν και δείχνει αποφασισμένος να μην αφήσει τίποτα να του σταθεί εμπόδιο για την κορυφή!

Μάλιστα, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, που «χορεύει» με την μπάλα στους ρυθμούς του «Rumble», μιλάει και ρωσικά, δείχνοντας να τα πηγαίνει αρκετά καλά.

Απολαύστε τον!

Nikola Milutinov. I Am Here To Rumble

Он в ЦСКА чтобы бороться и он не знает преград. Его имя Никола Милутинов, центровой ПБК ЦСКА #CSKAbasket pic.twitter.com/ZIPWuKw5QM

— CSKA Moscow (@cskabasket) September 22, 2020