Σπανούλης: «Mας έλειψε η Euroleague» (vid)

Τα τουρνουά σε Κάουνας και Βαλένθια τα οποία διοργάνωσε η Euroleague ολοκληρώθηκαν, αλλά χωρίς σκέψη μας έβαλαν σε κλίμα επίσημων αγώνων.

Η κάμερα της διοργανώτριας αρχής κατέγραψε τις απόψεις παικτών και προπονητών που συμμετείχαν στο τουρνουά της Ισπανίας σε σχέση με την έναρξη της σεζόν.

Ο Βασίλης Σπανούλης ανέφερε πως, «είμαι σίγουρος πως η Euroleague έλειψε σε όλους τους παίκτες. μας έλειψε το πάθος, η ανταγωνιστικότητα που υπάρχει στην φύση του παιχνιδιού.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέφουμε για να κάνουμε αυτό που αγαπάμε».

Ο Κώστας Σλούκας με την σειρά του τόνισε πως, «είχα αγωνία γιατί μετά από έξι μήνες έπαιξα ματς με αντίπαλο ομάδα της Euroleague. Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι, αλλά είμαστε πίσω στο παρκέ, είμαστε υγιείς και βήμα βήμα θα προχωράμε μπροστά».

The WE'RE BACK Tournament in Valencia did not disappoint

Hear from players and coaches as we take a behind the scenes look at a successful pre-season! #EuroLeagueisBack pic.twitter.com/qkFUEEZoj5

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 17, 2020