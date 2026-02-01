Οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, ταξίδεψαν με την αποστολή των Πειραιωτών στο Ντουμπάι για τον αγώνα απέναντι στη Dubai Basketball.

Το πρόγραμμα της 26ης αγωνιστικής της EuroLeague έστειλε τον Ολυμπιακό στο Ντουμπάι για την αναμέτρηση με την Dubai Basketball, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις του στη «διαβολοβδομάδα» από το Εμιράτο (3/2, 18:00, LIVE από το Gazzetta).

Οι Πειραιώτες θέλουν να διευρύνουν το νικηφόρο σερί τους στη regular season, προκειμένου να εδραιωθούν στις θέσεις που εξασφαλίζουν πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, μετρώντας πέντε διαδοχικές νίκες στην κανονική περίοδο και οκτώ επιτυχίες στους τελευταίους εννέα αγώνες.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει στον Κώστα Παπανικολάου, καθώς ο αρχηγός του Ολυμπιακού εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από ισχιαλγία. Από εκεί και πέρα, την αποστολή των «ερυθρόλευκων» στο Ντουμπάι ακολούθησαν οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος.

Οι Πειραιώτες φιγουράρουν στη δεύτερη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 16-8, ενώ εκκρεμεί η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε. Αναφορικά στην Dubai Basketball, βρίσκεται στη 13η θέση με ρεκόρ 11-14.