Ο Ισλανδός πλέι μέικερ της Βαλένθια μοίρασε την... ασίστ της βραδιάς στον δεύτερο ημιτελικό του τουρνουά και «σέρβιρε» έτοιμο καλάθι στον Ντούμπλιεβιτς.

Απλούστατα τράβηξε πάνω την άμυνα και χωρίς να βλέπει έδωσε πάσα «πάρε-κάρφωσε» στον Μαυροβούνιο φόργουορντ/σέντερ.

Δείτε την φοβερή ασίστ του Χέρμανσον

That is silky smooth from @hermannsson15!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/jyDBhC9XXR

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 15, 2020