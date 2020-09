Πάντερ: MVP με το... καλημέρα για την Αρμάνι! (vid)

Αρμάνι Μιλάνο και Ζαλγκίρις επέστρεψαν στις υποχρεώσεις τους και έδωσαν φιλικό προετοιμασίας, με τους Ιταλούς να παίρνουν την νίκη, σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Για να φτάσουν μέχρι εκεί χρειάστηκαν την πολύτιμη βοήθεια του Κέβιν Πάντερ, που ήταν εντυπωσιακός. Είχε 35 πόντους και 4 ασίστ, ενώ έφτασε και τους 37 πόντους στην αξιολόγηση στο τουρνουά και εύλογα ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης.

Ο Αμερικανός είναι ο MVP του WE'RE BACK Pre-Season Tournament και η διοργάνωση έβγαλε βίντεο με τα καλύτερα του.

The MVP from the WE'RE BACK Pre-Season Tournament @kpjunior_ showed what he can do in a @OlimpiaMI1936 jersey #EuroLeagueIsBack pic.twitter.com/sYQsegUtVP

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 14, 2020