Είναι εξαιρετικός αμυντικός ο Σαντ Ρος και το έδειξε και στο φιλικό του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ με τη Ζαλγκίρις.

Ο Κουβανός... έσβησε τα φώτα του Λοβέρν σε μια όμορφη φάση σε μια αναμέτρηση που έχει 3.500 κόσμο.

Δείτε τον

Howard Sant-Roos gets the BIG rejection and starts the fast break #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/IDiNPY0v48

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 12, 2020