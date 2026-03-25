Το Gazzetta στέκεται στο σκεπτικό της επιστροφής του Γιάννη Κουζέλογλου στον Παναθηναϊκό μετά το πέρασμα του από το Μαρούσι.

Αλλαγές στο ρόστερ του Παναθηναϊκού μέσα σε λίγες ώρες. Η πράσινη ΚΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Ρισόν Χολμς, μετά τον αγώνα με την Dubai Basketball στο Σαράγεβο.

Και έτσι είχαμε την επιστροφή του Γιάννη Κουζέλογλου, ο οποίος είχε δοθεί στο Μαρούσι με την μορφή δανεισμού στις 30 Δεκεμβρίου. Ο Έλληνας ψηλός έχει συμβόλαιο με τους πράσινους μέχρι το 2027 και πλέον θα μπορεί να ξεκινήσει εκ νέου προπονήσεις με το «τριφύλλι» και να τεθεί στην διάθεση του Εργκίν Άταμαν.

Το Gazzetta αναλύει το σκεπτικό της επιστροφής του Κουζέλογλου στο τριφύλλι σε αυτό το σημείο της σεζόν, όπου οι πράσινοι έχουν μπροστά τους σπουδαία ματς στη Euroleague.

Βοήθεια στις προπονήσεις

Το τέλος της συνεργασίας με τον Ρισόν Χολμς δημιούργησε και ποσοτικό πρόβλημα στον Παναθηναϊκό σχετικά με τις θέσεις των ψηλών. Ο Εργκίν Αταμάν έχασε έναν ψηλό και έτσι χρειαζόταν παίκτη για να μπορεί να βοηθά και στις προπονήσεις, προσφέροντας μια έξτρα λύση.

Άλλωστε ολοκληρώθηκε και ο δανεισμός του «Κουζέλ» στο Μαρούσι, το οποίο βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη φάση και θα πρέπει να δώσει μάχη για να καταφέρει να αποφύγει τον υποβιβασμό. Προφανώς ο Παναθηναϊκός δεν περιμένει να του λύσει κάποιο σημαντική πρόβλημα και να πάρει πολλά λεπτά στις θέσεις των ψηλών, ωστόσο η παρουσία του Κουζέλογλου θα είναι σημαντική στην προετοιμασία για τα ματς και τις προπονήσεις.

Τι έκανε στο Μαρούσι και στον Παναθηναϊκό

Το Μαρούσι βρίσκεται σε μια δύσκολη φάση και κινδυνεύει με υποβιβασμό. Ο Κουζέλογλου πρόλαβε να φορέσει τη φανέλα της ομάδας για 10 φορές και είχε κατά μέσο όρο 5 πόντους και 3 ριμπάουντ. Είχε 51.3 % εντός παιδιάς και πατούσε παρκέ για 15.3 λεπτά. Δεν ήταν βασικός αλλά έδινε λύσεις σαν κομμάτι του rotation.

Πριν πάει δανεικός στο Μαρούσι είχε κάνει και κάποιες ολιγόλεπτες συμμετοχές με το τριφύλλι στο πρωτάθλημα. Συνολικά φόρεσε 7 φορές την φανέλα του Παναθηναϊκού στη Stoiximan GBL και έμενε στο παρκέ περίπου 8 λεπτά ανά ματς. Είχε 2.9 πόντους με 2.3 ριμπάουντ μέσο όρο. Κορυφαία του εμφάνιση φέτος ήταν το εκτός έδρας ματς κόντρα στον Ολυμπιακό, όπου είχε 14 πόντους με 6/10 σουτ προσφέροντας λύσεις στο Μαρούσι.