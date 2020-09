Οι Λιθουανοί συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενόψει της έναρξης της σεζόν 2020-21 και προς αυτή την κατεύθυνση έδωσαν φιλική αναμέτρηση με τη Λιετκαμπέλις.

Ο Ζοφρί Λοβέρν ηγήθηκε επιθετικά της Ζάλγκιρις, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους ενώ ο Μάριους Γκριγκόνις πρόσθεσε 16 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Τα δεκάλεπτα: 24-24, 59-48, 82-62, 102-78.

Here's the dunk by @1JOLOLO. Marius Grigonis with the assist pic.twitter.com/ad7lcPIVZx

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 7, 2020