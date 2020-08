Ο Αμερικανός φόργουορντ/σέντερ φαινόταν πως θα ανανεώσει την συνεργασία του με την ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, ωστόσο νέο δημοσίευμα αναφέρει πως ο παίκτης αναμένεται να αποχωρήσει από το σύλλογο.

«Όπως έχουν τώρα τα πράγματα, η Μακάμπι Τελ Αβίβ αναμένεται να χωρίσει τους δρόμους της με τον Κουίνσι Έισι», ανέφερε ο Ρόι Κοέν από το «Sport5».

As things stand, Maccabi Tel Aviv is expected to part ways With Quincy Acy

— Roi Cohen (@RoiCohen99) August 23, 2020