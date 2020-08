ΤΣΣΚΑ: Απρόοπτο με Ούκχοφ στην προπόνηση (pic)

Όπως ενημέρωσε η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, ο 24χρονος παίκτης της τραυματίστηκε στον δεξιό αστράγαλο στην διάρκεια της προπόνησης και πήγε κατευθείαν για εξετάσεις.

Στη συνέχεια, η ΤΣΣΚΑ σημείωσε πως θα απουσιάζει για πολύ καιρό από τα παρκέ και θα κάνει αποθεραπεία στις εγκαταστάσεις της ομάδας. Το διάστημα της επιστροφής του θα γίνει γνωστό, μόλις μαθευτούν και τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Ukhov will be out long-term, he will rehab at the club’s facilities. The terms of his return on the court will be corrected accordingly to the results of intermediate tests.

— CSKA Moscow (@cskabasket) August 21, 2020