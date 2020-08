Αθλητικός διευθυντής Μπάγερν: «Ο Κόπονεν δεν είναι στα πλάνα μας»

Ο λόγος για τον Ντανιέλε Μπαϊέσι ο οποίος υποστήριξε ότι η Μπάγερν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Φινλανδό γκαρντ προκειμένου να γίνει διακοπή του συμβολαίου.

Συγκεκριμένα είπε ότι δεν υπολογίζεται στα πλάνα της γερμανικής ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Ο Πέτερι Κόπονεν αγωνίστηκε τη φετινή σεζόν σε 24 ματς της EuroLeague έχοντας κατά μέσο όρο 6,8 πόντους, 1,5 ασίστ με 50% στα τρίποντα.

FC Bayern Munich is in talks with @KoponenPetteri to terminate his contract, @fcb_basketball sports director Daniele Baiesi confirms. "He's not part of our plans for next season." pic.twitter.com/pqL0d9nNTr

— Robert Heusel (@RobertHeusel) August 20, 2020