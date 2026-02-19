Ο Παναιτωλικός παρουσίασε το trailer του ντοκιμαντέρ για τα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου, το οποίο θα προβληθεί στις 6 Μαρτίου στο Αγρίνιο και στις 14/3 στην Αθήνα.

Ο Μάρτιος είναι μήνας εορστασμού για τον Παναιτωλικό, καθώς στις 9 του μήνα θα συμπληρώσει 100 χρόνια ύπαρξης. Τρεις ημέρες νωρίτερα, στις 6/3, θα προβληθεί στον Δημοτικό κινηματογράφο «Άνεσις» στο Αγρίνιο ντοκιμαντέρ για την αιωνόβια ιστορία του συλλόγου, με τίτλο: «Ένας αιώνας μέχρι να ‘ρθει ξανά Κυριακή».

Πρόκειται για ένα project το οποίο καταπιάνεται από την πρώτη ημέρα ίδρυσης του Παναιτωλικού Γυμναστικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου μέχρι σήμερα, έχοντας φωτογραφίες, video και φυσικά δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Από παίκτες - σύμβολα, όπως ο Μάκης Μπελεβώνης και ο Ανρί Καμαρά, μέχρι παράγοντες προεξέχοντος του επί μια 20ετία διοικητικού ηγέτη του κλαμπ, Φώτη Κωστούλα.

Το «Ένας αιώνας μέχρι να ‘ρθει ξανά Κυριακή» δημιούργησαν ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Χρίστοφορος Ρίγκος και ο Αλέξανδρος Βραχωρίτης, ενώ την αφήγηση κάνει ο γνωστός Αγρινιώτης ηθοποιός, Λεωνίδα Κακούρης.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Από τις 9 Μαρτίου 1926 μέχρι και σήμερα!

100 χρόνια Παναιτωλικός Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος, 100 χρόνια ιστορίας!

Οι σελίδες της «ξεδιπλώνονται» μέσα από τις αφηγήσεις όσων την έγραψαν, οι διηγήσεις τους «φωτίζουν» την πορεία του Τίτορμου μέσα στον αιώνα της διαδρομής του. «Ένας αιώνας μέχρι να ‘ρθει ξανά Κυριακή».

Επίσημη πρεμιέρα: 6 Μαρτίου 2026, στον Δημοτικό κινηματογράφο «Άνεσις» στο Αγρίνιο

Προβολή για τους φίλους της ομάδας στην Αθήνα: 14 Μαρτίου 2026, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων Δημαρχείου Χαϊδαρίου “Παλατάκι” (Γ. Καραϊσκάκη και Λεωφόρος Αθηνών, Χαϊδάρι)

Περισσότερες ημερομηνίες προβολής θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα

Για Σχολεία, Συλλόγους, Φορείς, που επιθυμούν προβολή για τα μέλη τους, υπάρχει η δυνατότητα προγραμματισμού».