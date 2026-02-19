Ο Πάτρικ Σικ έμελλε να αποδειχθεί ο «κρυπτονίτης» του Ολυμπιακού, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε 3 λεπτά για το τελικό 2-0 υπέρ των Ασπιρίνων.

Για περίπου 1 ώρα αγώνα, το σκηνικό στην άμυνα του Ολυμπιακού έμοιαζε ίδιο με εκείνο στο ματς της 21ης Ιανουαρίου, που είχε λήξει υπέρ του με 2-0. Όπως και τότε, η Λεβερκούζεν απειλούσε, αλλά έμοιαζε αδύνατη να παραβιάσει την ερυθρόλευκη εστία, με τον συνήθη ύποπτο, Κωνσταντή Τζολάκη να κρατάει το μηδέν με κάθε πιθανό κι απίθανο τρόπο.

Οι αλλαγές, όμως, στο σενάριο των δύο αναμετρήσεων ήταν εμφανείς. Αυτή τη φορά οι γηπεδούχοι δεν βρήκαν γκολ στο πρώτο μέρος και κλήθηκαν να κυνηγούν με τη σειρά τους το προβάδισμα. Και ίσως πιο καθοριστικά, ο παίκτης της Λεβερκούζεν που στον αγώνα της League Phase είχε περάσει από τον πάγκο (70') με το σκορ στο 2-0, ήταν πια βασικός και παραμόνευε για να διαγράψει το «μηδενικό».

Ο Πάτρικ Σικ έμελλε να αποδειχθεί ο «κρυπτονίτης» της άμυνας των πρωταθλητών Ελλάδας, με μια ντοπιέτα μέσα σε 3 λεπτά που καθόρισε την πρώτη αναμέτρηση μεταξύ Ολυμπιακού και Λεβερκούζεν για τα play-offs του Champions League, φέρνοντας τους Ερυθρόλευκους αντιμέτωπους με την πιο οριακή συνθήκη στο φετινό τους ευρωπαϊκό ταξίδι.

Ο Τσέχος «killer», έχοντας δει στο πρώτο μέρος τον Τζολάκη να του λέει «όχι», πήρε το αίμα του πίσω στο 60' μετά το λάθος στην επίθεση των γηπεδούχων και την κακή αμυντική μετάβαση που τον έφερε σε θέση τετ-α-τετ με τον Έλληνα πορτιέρε. Σαν να μην έφτανε αυτό, 3 λεπτά αργότερα πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι μετά την εκτέλεση κόρνερ και διπλασίασε τη ζημιά για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κερδίζοντας αδιαμφισβήτητα από την UEFA το βραβείο του MVP.

Τα πάντα, ωστόσο, θα κριθούν στη «BayArena». Κι αν υπάρχει κάτι που μπορεί να κρατήσει περήφανα από αυτό το ματς ο Ολυμπιακός, είναι η αυταπάρνηση και το μαχητικό πνεύμα που έδειξαν οι στόπερ του, Παναγιώτης Ρέτσος και Λορέντσο Πιρόλα, συνεχίζοντας να αγωνίζονται μετά τη σφοδρή σύγκρουση και τον τραυματισμό τους.

