Κορονοϊός: Βρέθηκε θετικός ο Ιτούδης! (pic)

Ο Έλληνας προπονητής της «ομάδας του στρατού» βρέθηκε θετικός στον Covid-19, όπως ανακοίνωσε η ΤΣΣΚΑ μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Twitter.

Αντίθετα, αρνητικά βρέθηκαν τα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν η σύζυγος και η κόρη του.

«Ο Δημήτρης Ιτούδης θα παραμείνει σε καραντίνα στην Αθήνα, δεν χρειάζεται να νοσηλευτεί σε κάποιο νοσοκομείο. Ευχόμαστε στον Δημήτρη ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στα καθήκοντά του, όπως επίσης στην οικογένειά του» αναφέρει η ενημέρωση της ΤΣΣΚΑ.

