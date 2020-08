Ντιλέινι: «Είμαι ο καλύτερος γκαρντ στην Ευρώπη»! (vid)

Στο πλαίσιο της παρουσίασης του από την Αρμάνι Μιλάνο, ο Μάλκολμ Ντιλέινι ρωτήθηκε για το ποιος είναι καλύτερο σε μονό, έχοντας απέναντι του τους Ουίλμπεκιν, Λάρκιν και Τζέιμς.

Η απάντηση του ήταν χαρακτηριστική:

«Εγώ! Ο Μάικ είναι καλός μου φίλος, με τον Σέιν έχουμε επαφή τα καλοκαίρια, δεν γνωρίζω τον Σκότι προσωπικά όμως είναι ένας από τους καλύτερους γκαρντ που έχω αντιμετωπίσει... Όμως όταν όταν έχω ελευθερία και την μπάλα στα χέρια μου, νομίζω πως είμαι ο καλύτερος γκαρντ στην Ευρώπη»

Dear @foe23 I've been waiting this moment to ask this and I knew you wouldn't let me down

Thanks for the answer

@OlimpiaMI1936 pic.twitter.com/4TLiNqMr1Z

— Basketball-Evolution (@bball_evo) August 7, 2020