Λοβέρν: «Θα έχω σημαντικό ρόλο στη Ζάλγκιρις» (vid)

Η Ζάλγκιρις πορεύεται στη... μετά Γιασικεβίτσιους εποχή, δίνοντας τη σκυτάλη στον Μάρτιν Σίλερ.

Ο Ζοφρί Λοβέρν αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές κινήσεις των Λιθουανών μαζί με τους Γκαρίνο, Ρούμπιτ κι αναφέρθηκε στη μετακόμιση του στο Κάουνας:

«Ενθουσιάστηκα όταν παρουσιάστηκε η ευκαιρία της Ζάλγκιρις. Ήθελε να μου δώσει σημαντικό ρόλο για την ερχόμενη σεζόν, το γεγονός επίσης ότι πρόκειται για έναν οργανωμένο σύλλογο είναι πολύ σημαντικό για μένα. Έμαθα αρκετά πράγματα από τον Λέο Βέστερμαν (σ.σ. υπήρξαν συμπαίκτες στη Φενέρμπαχτσε), που έπαιξε επίσης εδώ».

EuroLeague: Το μεγάλο παζάρι! (pics)

First interview for #Zalgiris Tv!

Happy to be here and can’t wait for the season to start ! @bczalgiris #zalgiristv #kaunas pic.twitter.com/KHEas4nPCI

— Joffrey Lauvergne (@1JOLOLO) August 5, 2020