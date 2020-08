Χίμκι: Ελεύθερος ο Τόμας Ρόμπινσον (pic & vid)

Τον περασμένο Φεβρουάριο ο Τόμας Ρόμπινσον επέστρεψε στη Μόσχα για τη δεύτερη θητεία του στη Χίμκι ώστε να καλύψει το κενό που δημιούργησε ο τραυματισμός του Τζέρεμι Έβανς.

Ο Αμερικανός φόργουορντ - σέντερ (2μ.08) ολοκλήρωσε την παρουσία του στη Χίμκι όπως ενημέρωσε επισήμως η ρωσική ομάδα, μετρώντας 4.3 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.5 λάθη σε 4 συμμετοχές στην EuroLeague.

По окончании срока действия контракта наш клуб покидает американский центровой Томас Робинсон / Thomas Robinson leaves Khimki upon expiration of his contract. pic.twitter.com/j5cm9GGoYk

