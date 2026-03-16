Οι Μιλγουόκι Μπακς επικράτησαν (134-123) των Ιντιάνα Πέισερς με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πραγματοποιεί μεγάλη εμφάνιση, αλλά αποχώρησε στο τέλος με πρόβλημα στο γόνατο.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι κυριαρχικός οι Μιλγουόκι Μπακς επιβλήθηκαν (134-123) των Ιντιάνα Πέισερς, επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά από τέσσερις σερί ήττες, ωστόσο, ο τραυματισμός του σούπερ σταρ των «Ελαφιών» επισκίασε τη χαρά της νίκης. Ο «Greek Freak» που υποχρέωσε τους Πέισερς στη 13η συνεχόμενη ήττα, αποχωρεί με πρόβλημα στο γόνατο πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ως εκείνο το σημείο ήταν ο άνθρωπος που έκανε τη διαφορά με 31 πόντους (11/22 δίποντα, 9/13 βολές), 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 1 λάθος και 1 φάουλ σε 23:08 λεπτά συμμετοχής.

Δίπλα στον σούπερ σταρ των Μπακς σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Μπόμπι Πόρτις με 29 πόντους (6/11 τρίποντα), 10 ριμπάουντ και ο Ράιαν Ρόλινς με 20 πόντους, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα. Από τους Ιντιάνα Πέισερς ρεκόρ καριέρας έκανε με 32 πόντους ο Άαρον Νίσμιθ.

Οι Πέισερς μπορεί να ξεκίνησαν καλύτερα το ματς (26-34), αλλά από την αρχή ο Αντετοκούνμπο μπήκε δυναμικά και σημείωσε 7 πόντους, πήρε 3 ριμπάουντ και μοίρασε 2 ασίστ στο πρώτο 5λεπτο. Στο πρώτο ημίχρονο ο «Greek Freak» αγωνίστηκε για 13:27 λεπτά έχοντας ήδη double-double με 18 πόντους, 11 ριμπάουντ, αλλά και 5 ασίστ. Κάτι που προμήνυε τη μεγάλη εμφάνιση του.

Ο σούπερ σταρ των Μπακς αγωνίστηκε για 9:30 λεπτά στην τρίτη περίοδο και έφτασε στους 31 πόντους, τα 14 ριμπάουντ και τις 8 ασίστ με μεγάλη άνεση. Ωστόσο, το πρόβλημα στο γόνατο του (από την κακή πτώση μπροστά στον Τζέι Χαφ) δεν του άφησε περιθώρια να ολοκληρώσει την αναμέτρηση με ακόμη καλύτερη επίδοση.

Τα πεπραγμένα του Γιάννη

Χρόνος Συμμετοχής: 23:00'

Πόντοι: 31

Δίποντα: 11/22

Βολές: 9/13

Ριμπάουντ: 8-6

Ασίστ: 1

Τα δωδεκάλεπτα: 26-34, 62-65, 102-96, 134-123.