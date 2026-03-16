Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πρωτεργάτης της νίκης των Μιλγουόκι Μπακς επί των Ιντιάνα Πέισερς με 134-123.

Οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες και αυτό το οφείλουν στον Greek Freak ο οποίος μπορεί να τραυματίστηκε αλλά είχε προλάβει να κάνει την διαφορά για λογαριασμό της ομάδας του απέναντι στην ομάδα από την Ιντιανάπολις.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 23 λεπτά και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 31 πόντους έχοντας 11/22 δίποντα, 9/13 βολές, 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ και μόλις ένα λάθος.

Αν μη τι άλλο ήταν μια «γεμάτη» εμφάνιση από τον Γιάννη ο οποίος ωστόσο στάθηκε για άλλη μια φορά άτυχος.