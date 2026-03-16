Αντετοκούνμπο: Η «γεμάτη» εμφάνιση του Γιάννη που άγγιξε το triple double
Οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες και αυτό το οφείλουν στον Greek Freak ο οποίος μπορεί να τραυματίστηκε αλλά είχε προλάβει να κάνει την διαφορά για λογαριασμό της ομάδας του απέναντι στην ομάδα από την Ιντιανάπολις.
Συγκεκριμένα αγωνίστηκε 23 λεπτά και σε αυτό το διάστημα μέτρησε 31 πόντους έχοντας 11/22 δίποντα, 9/13 βολές, 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ και μόλις ένα λάθος.
Αν μη τι άλλο ήταν μια «γεμάτη» εμφάνιση από τον Γιάννη ο οποίος ωστόσο στάθηκε για άλλη μια φορά άτυχος.
Δείτε τα κατορθώματά του
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.