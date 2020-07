Ο Αντρέα Τρινκιέρι λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση πρόσληψης από την Μπάγερν ταξίδεψε στο Μόναχο.

Ο Ιταλός προπονητής επισκέφτηκε το «Audi Dome», γήπεδο στο οποίο θα εργάζεται τα δύο επόμενα χρόνια.

Η Μπάγερν τον καλωσόρισε μέσω twitter.

Welcome to the #AudiDome pic.twitter.com/gnz9iEbFri

