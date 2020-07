Ζενίτ: Ενίσχυση στις θέσεις των forwards (pic)

Γεμίζει το ρόστερ της ενόψει της νέας σεζόν η Ζενίτ.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Βολκχίν μέχρι το 2022.

Ο 22χρονος είναι εκ των ανερχόμενων παικτών στη Ρωσία, ενώ παίζει ως power forward.

@Igor93918060 has become BC Zenit player

22 years old forward signed a 2-year agreement with our Club. pic.twitter.com/j23nv880QY

— Basketball club Zenit (@zenitbasket) July 22, 2020