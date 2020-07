Ο πρώην παίκτης της Ζάλγκιρις και άλλοτε και του Παναθηναϊκού συμφώνησε να συνεχίσει την καριέρα του στη Ζενίτ και να τεθεί εκ νέου στην διάθεση του Τσάβι Πασκουάλ ύστερα από την κοινή τους συνύπαρξη στο ΟΑΚΑ.

Έτσι λίγο μετά το «ευχαριστώ» των Λιθουανών στην Αμερικανό, η ομάδα της Αγίας Πετρούπολης ανακοίνωσε την απόκτησή του για έναν χρόνο.

«Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι στη Ζενίτ, μια ομάδα που θέλει να έχει μια καλή σεζόν στην EuroLeague. Ανυπομονώ να δουλέψω με το προπονητικό τιμ και ειδικά με τον Τσάβι Πασκουάλ. Η ομάδα έχει φτιάξει ένα καλό ρόστερ. Θεωρώ ότι η αφοσίωσή μας θα μας οδηγήσει σε εξαιρετικά αποτελέσματα» ήταν τα λόγια του Κέι Σι Ρίβερς.

@kcriv3rs is Our new player. 1-year agreement pic.twitter.com/ZMCfrl8wmm

