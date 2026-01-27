Ο Ντέγιαν Ράντονιτς αναλαμβάνει τα ηνία της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης μετά την αποχώρηση του Αλεξάνταρ Σέκουλιτς.

Με τον Ντέγιαν Ράντονιτς στο «τιμόνι» αναμένεται να πορευτεί η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης, μετά την αποχώρηση του Αλεξάνταρ Σέκουλιτς, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας RTCG. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ ο Σάσα Τζόρτζεβιτς αποτελούσε τον εκλεκτό της διοίκησης όμως ο Σέρβις τεχνικός απέρριψε την πρόταση.

Ο Ντέγιαν Ράντονιτς αναλαμβάνει τη Ζενίτ με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν, που έχει απολογισμό 13 νίκες και 8 ήττες στην VTB League μέχρι την ημέρα που αποχώρησε ο Αλεξάνταρ Σέκουλιτς.

Οι ιθύνοντες της Ζενίτ έδωσαν την εξήγηση τους για το γεγονός ότι το συμβόλαιο του Ράντονιτς δεν έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς όπως υποστήριξαν δεν ήθελαν μια μακροχρόνια δέσμευση όπως συνέβη με τον Τσάβι Πασκουάλ.

Ο Ράντονιτς επιστρέφει στους πάγκους, καθώς μετά την τελευταία διετία που βρίσκονταν στο «τιμόνι» της Μπαχτσεσεχίρ δέχθηκε το τηλεφώνημα και ετοιμάζεται για να δουλέψει σε μια ομάδα όπως η Ζενίτ, που έχει μεγάλες προσδοκίες.

Τη δεδομένη στιγμή η Ζενίτ βρίσκεται στην τέταρτη θέση της VTB League με 14 νίκες και 9 ήττες και φιλοδοξεί το επόμενο διάστημα να καλύψει το χαμένο έδαφος με την πρόσληψη του Ντέγιαν Ράντονιτς.