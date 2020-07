Η ρωσική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ (27χρ., 2.06μ.), ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο!

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρέθηκα στη Ζενίτ. Μια ομάδα που ψάχνει να κάνει το δικό της ξέσπασμα αυτή τη σεζόν στην EuroLeague. Άκουσα πολλά καλά πράγματα για τη Ζενίτ και ανυπομονώ να ξεκινήσω» ήταν τα λόγια του Πόιθρες λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση.

1-year deal with @AlexTheGreat22 . Here We Go! pic.twitter.com/5ThRhuJpPc

