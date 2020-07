Ζάλγκιρις: Ευχαρίστησε τον Ρίβερς και του ευχήθηκε για τη Ζενίτ! (pic)

Ο Αμερικανός, πρώην παίκτης και του Παναθηναϊκού, αναμένεται να τεθεί και πάλι υπό τις οδηγίες του Τσάβι Πασκουάλ στην Αγία Πετρούπολη αφού απομένει μόνο η επίσημη ανακοίνωση.

Η Ζάλγκιρς Κάουνας προανήγγειλε την μετακόμιση του Κέι Σι Ρίβερς στη Ζενίτ και ταυτόχρονα τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στην ομάδα το διάστημα που φόρεσε τη φανέλα της.

Συγκεκριμένα αγωνίστηκε σε 18 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 9,3 πόντους, 1,5 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ σουτάροντας με 53% στα δίποντα, 41% στα τρίποντα και 90% στις βολές.

A man who had an immediate impact in Kaunas. Thank you @kcriv3rs, and good luck on your next stop in @zenitbasket! pic.twitter.com/eKdZH1fX2x

