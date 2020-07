Ο Ρούμπιτ στην Ζαλγκίρις (pic)

Ο Ολυμπιακός έκρινε πως ο Όγκουστιν Ρούμπιτ δεν μπορούσε να προσφέρει όσα ήθελαν στην ομάδα και τον άφησαν ελεύθερο.

Ο Αμερικανός βρήκε πολύ γρήγορα δουλειά αφού είναι καλός παίκτης με την Ζαλγκίρις Κάουνας να του εμπιστεύεται μία θέση στο ρόστερ της.

Ο Ρούμπιτ ανακοινώθηκε από την λιθουανική ομάδα με την οποία υπέγραψε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια.

Bring in the firepower in the frontcourt! Zalgiris adds Augustine Rubit to the roster!

