Θέμα χρόνου θεωρείται η επίσημη ανακοίνωση των Γερμανών για την πρόσληψη του... άλλοτε ομοσπονδιακού προπονητή της Εθνικής Ελλάδας.

Μετά τη θητεία του στην Παρτίζαν, ο Αντρέα Τρινκιέρι επιστρέφει στην EuroLeague και πάλι για λογαριασμό γερμανικής ομάδας. Όπως ανέφερε και ο Εμιλιάνο Καρσία του Sportando, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της Μπάγερν Μονάχου για τον έμπειρο τεχνικό.

Bayern Munich will officially announce this week the hiring of Andrea Trinchieri as head coach for next season, I am told.

Trinchieri returns to German Bundesliga after his experience with Partizan Belgrade

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 14, 2020