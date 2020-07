Ο Τόκο Σενγκέλια της έφυγε, ο Άλεκ Πίτερς ήρθε!

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Αμερικανού φόργουορντ για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο 25χρονος παίκτης έγινε γνωστός από την θητεία του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας το 2018-19, ενώ την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Αναντολού Εφές.

He’s officially official

Welcome to our family, @petersalec!

— Saski Baskonia (@Baskonia) July 10, 2020